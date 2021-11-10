Таганский суд отклонил жалобы Twitter и Facebook на многомиллионные штрафы

Таганский районный суд Москвы отклонил жалобы защиты Twitter и Facebook на многомиллионные штрафы по административным делам о публикации запрещенного контента.

Постановление мирового судьи судебного участка N422 Таганского района от 27 августа 2021 года оставили без изменения, в удовлетворении жалоб было отказано.

В сентябре Twitter обязали выплатить еще 5 млн рублей за аналогичное правонарушение. Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных на американскую компанию в России, составила 45 млн рублей.