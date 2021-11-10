Украина пригрозила Белоруссии «непоправимыми последствиями» из-за признания Крыма частью РФ

Отношения Минска и Киева ждут якобы необратимые последствия в случае признания российского Крыма. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Внешнеполитическое ведомство прокомментировало слова главы Министерства иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Дипломат в беседе с РИА Новости подчеркнул, республика придерживается прежней позиции по полуострову, однако осознает, что регион «является сейчас российской территорией». Николенко пригрозил Минску необратимыми последствиями в случае признания Крыма.

«Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сенатор Екатерина Алтабаева предложила Киеву определиться с позицией по Крыму. Она обратила внимание на противоречивость украинских заявлений и на отсутствие фактов под ними.