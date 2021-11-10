Крутаков объяснил желание США организовать встречу Путина и Байдена

Соединенные Штаты Америки переживают сейчас переживают серьезный кризис, наглядной демонстрацией которого стал закончившийся ничем экологический форум в Глазго, и теперь Вашингтон остро нуждается в новом глобальном проекте.

Об этом в эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести личную встречу уже в начале 2022 года.

Изначально о возможной скорой встрече лидеров России и Соединенных Штатов Америки сообщила, ссылаясь на собственные источники, газета «Коммерсант», которая также отметила, что до конца текущего года Владимир Путин и Джо Байден, возможно, пообщаются в режиме видеоконференции.

Там же отмечается, что детали будущих переговоров пока не до конца согласованы, и поэтому и Кремль, и Белый дом пока не раскрывают подробностей. Но, возможно, президенты РФ и США собираются обсудить реализацию договоренностей, заключенных ими в июне на саммите в Женеве.

При этом агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что в планах президента США значится проведение на следующей неделе двустороннего саммита с китайским лидером Си Цзиньпином в онлайн-формате.

vk.com / Леонид Крутаков

Эти сообщения в эфире радио Sputnik прокомментировал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Леонид Крутаков, предположивший, что с инициативами о встречах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином выступает американский президент Джо Байден.

«Потому что у США сейчас серьезные проблемы. Ключевым триггером этой активности стал, на мой взгляд, прошедший в Глазго экологический форум, который закончился фактически ничем, — заявил Крутаков. — Проблема в чем: США остро нуждаются в серьезном глобальном проекте. После «смерти» проекта «Индустрия 4.0», который должен был описать весь мир в едином формате, были большие надежды на проект экологический. Но не получилось».

Global Look Press / Pignatelli/EUC

Тот факт, что российский и китайский лидеры не приехали на организованный Штатами экологический саммит в Глазго, и то, что Россия выбивается из предлагаемого американцами формата, указывает на провал всех проектов, которые пытаются запустить Соединенные Штаты. При этом идут процессы интеграции России и Китая, России и Индии, а также Москва интенсивно развивает энергетическое сотрудничество с разными странами, прокладывая трубопроводы и разрабатывая Арктический шельф.

Все это является для Соединенных Штатов Америки страшным вызовом, и служит причиной предложения переговоров, заключил эксперт.