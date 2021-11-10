Мусорные инвестпроекты будут получать поддержку от РЭО в упрощенной форме

Процесс оказания мер поддержки со стороны Российского экологического оператора (РЭО) инвестиционным проектам до одного миллиарда рублей упростили.

Теперь решение об одобрении сделок будет принимать правление компании. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«РЭО перешел к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с ТКО. В 2021 году Российский экологический оператор проинвестирует 6,2 миллиарда рублей в 13 объектов в 11 регионах. Принятое решение позволяет ускорить предоставление мер поддержки особенно по проектам с относительно небольшой инвестиционной емкостью», — объяснил глава РЭО Денис Буцаев в интервью телеканалу «360».

В том случае, если сам оператор выступает участником или учредителем проектов, то размер финансовых обязательств не должен превышать 600 млн рублей. Также это может быть несколько взаимосвязанных сделок.

Российский экологический оператор — это публично-правовая компания, созданная по указу президента России Владимира Путина 14 января 2019 года. Организация призвана обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО, развивать и совершенствовать эту сферу.