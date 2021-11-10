Россия поддержала ЦАР в стремлении добиться расследования преступлений миротворцев ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на проведение тщательного расследования инцидента с миротворцами в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Речь шла о произошедшем возле дворца президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера 1 ноября. Тогда автобус с миротворцами ООН проник на закрытую территорию резиденции, а сотрудники египетского контингента миссии начали видеосъемку внутри режимного объекта. Когда охранники дворца потребовали это прекратить, автобус сдал назад и сбил 15-летнюю девочку, сообщает ФАН.

По словам Марии Захаровой, правительство Центральноафриканской Республики незамедлительно заявило о готовности провести расследование резонансного ЧП совместно с руководством миссии ООН (МИНУСКА). Власти страны объявили о своем намерении с целью установить все обстоятельства инцидента на территории резиденции, добавила официальный представитель МИД РФ.

«Мы рассчитываем, что оно [расследование] позволит установить причины происшествия, принять исчерпывающие меры по недопущению подобных случаев впредь», — пояснила Мария Захарова.

Отмечается, что после трагедии в Банги руководство миссии ООН опубликовало коммюнике, в котором обвинило правительственные войска ЦАР в нападении на миротворцев. Но, несмотря на это, доказательства того, что охранники дворца ранили виновных в смерти девочки, никто не предоставил. При этом автобус сразу после инцидента мгновенно скрылся на базе, и ни один миротворец не попытался помочь сбитому ребенку. Несовершеннолетняя скончалась до приезда врачей скорой помощи. «Голубые каски» также не пришли на похороны случайной жертвы и не принесли соболезнования матери девочки.