Россия выделит два миллиона долларов для поддержки Мали

Посол России в Республике Мали Игорь Громыко рассказал о готовности Москвы выделить 2 млн долларов для поддержки этой дружественной африканской страны.

Сейчас ведется подготовка к проведению встречи между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Мали Абдулаем Диопом. Мероприятие состоится в Москве 11 ноября.

«Мы давно являемся надежными союзниками. Активно развивается военно-техническое сотрудничество для помощи малийской армии в борьбе с террористами. Также Россия приняла решение выделить для Мали 2 миллиона долларов в виде гуманитарной помощи через Всемирную продовольственную программу ООН», — добавил Громыко в интервью корреспондентам малийского издания Bamako.com.

Стороны планируют обсудить расширение сотрудничества в сферах бизнеса и предпринимательства. В частности, Россия поможет Мали с разработкой шахт и развитием энергетики. Кроме того, политики оценят возможность увеличения количества инвестиций в инфраструктуру и сельское хозяйство Мали, пишет Федеральное агентство новостей.