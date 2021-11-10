Жарихин объяснил, почему Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Украинские олигархи могут попытаться в ближайшие полгода отстранить от власти президента страны Владимира Зеленского, воспользовавшись для этого энергетическим кризисом.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, по словам которого, такое развитие событий вполне вероятно, и, возможно, именно с расчетом на него Зеленского ранее лишили большинства в Верховной раде.

«Эта ситуация напоминает ситуацию в Грузии. (Экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили был свергнут совсем не пророссийскими силами. Он был свергнут такой же проамериканской группой, но все-таки в определенной степени готовой действовать в интересах собственных финансово-промышленных групп. Здесь тоже самое. Сдавай все, но только не своих олигархов», — объяснил Жарихин.

На Украине через полгода вступит в силу подписанный президентом Зеленским закон об олигархах, поэтому время не ждет и уже сейчас в стране сформировалась мощная коалиция против действующего президента. Предшественник Зеленского на посту главы государства Петр Порошенко в кои веки объединился ради этой цели с экс-премьер-министром страны, лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, а это указывает на то, как сильно их припекло, подчеркивает эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Самому Владимиру Зеленскому в сложившейся ситуации, если он хочет удержаться у власти, следует переключиться на более национальную политику, в рамках которой вступить в серьезные и предметные переговоры с Россией, а также с республиками Донбасса как минимум на предмет устойчивого перемирия. А также Зеленскому стоило бы занять более твердую позицию по отношению к экономическим желаниям Соединенных Штатов, добавил Жарихин.

«Да, украинские олигархи — это не белые и пушистые зайчики. Но то, что США весь украинский бизнес называют «коррупцией», означают, что они борются с украинским национальным бизнесом. Зеленский должен более жестко отстаивать эти позиции. Но вряд ли он будет это делать. У него нет для этого ресурсов», — отметил эксперт.

Зеленский, напомнил он, с самого начала своего президентства выполняет все без разбору распоряжения Госдепартамента США и американского посольства, не задумываясь о том, идут они на пользу его стране, или наносят вред. А главный просчет Зеленского заключается в том, что он принципиально даже не попытался защитить интересы украинских олигархов перед транснациональным корпорациями, заключил Владимир Жарихин.