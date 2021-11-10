Вице-спикера Госдумы Кузнецову выбрали на пост врио замсекретаря Генсовета «Единой России»

Президиум Генсовета «Единой России» утвердил кандидатуру вице-спикера Государственной думы Анны Кузнецовой на пост врио замсекретаря структуры.

Сейчас Кузнецова является главой комитета генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Ее кандидатуру на пост врио замсекретаря выдвинул председатель политического объединения Дмитрий Медведев.

После секретарь Генсовета ЕР предложил избрать Анну Кузнецову. Президиум органа одобрил инициативу и утвердил кандидатуру вице-спикера Госдумы.

Ранее политика выдвинули в качестве претендента на должность вице-спикера нижней палаты парламента. После кандидатуру Кузнецовой одобрили и сейчас она заняла этот пост.