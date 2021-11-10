Хабенский разочаровал Поргину своими решениями на посту худрука МХТ

Российская актриса Людмила Поргина прокомментировала деятельность Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Артистка выразила свое недовольство его решениями.

По слухам, Константин Хабенский уже давно был нацелен на руководящую должность в культурном учреждении. Вероятнее всего, он стремился к тому, чтобы приблизить работу труппы к порядкам, которые действовали при Олеге Табакове.

Одним из первых его решений стало возвращение в репертуар театра некоторых постановок, снятых прежним худруком Сергеем Женовачем. В их числе оказался спектакль «Идеальный муж». Кроме этого, актер пригласил обратно в труппу Андрея Бурковского и Дарью Мороз. Именно они были любимчиками покойного режиссера.

Новость о возвращении главных артистов была положительно воспринята поклонниками. Однако решения, принятые относительно репертуара вызвали вопросы.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию вызвалась Людмила Поргина. Вдова Николая Караченцова в беседе с порталом Blitz.Plus отметила, что постановка Хабенского должна быть закрыта.