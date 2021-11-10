Журналист Соловьев пристыдил Пашиняна за антироссийские акции армянской оппозиции

Телеведущий Владимир Соловьев поставил в неловкое положение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Журналист пристыдил политика за выступления армянской оппозиции с антироссийскими лозунгами.

Ведущий отреагировал на видео, где оппоненты официального Еревана вышли на улицу. Активисты упрекали Москву во всех бедах Армении, выкрикивая заезженные тезисы.

Журналист подчеркнул, организатором вступило «Национальное демократическое движение», которое финансируется фондом Сороса. Также на фоне случившегося он обратился к премьер-министру страны. Владимиру Соловьеву хватило одного вопроса, чтобы пристыдить Пашиняна за антироссийские выпады в Армении.

«У меня такой вопрос к Пашиняну и к официальным властям Армении в целом: "Вот скажите пожалуйста, нам в России вот это как понимать, учитывая, что наши миротворцы спасли армян Карабаха от физического уничтожения?"» — поинтересовался журналист.

Останавливать войну в Нагорном Карабахе пришли российские миротворцы, а не армянские активисты, подчеркнул Соловьев. Ведущий также спросил у политика, не забыл ли он о событиях в регионе.

Ранее телеведущий предупредил о возможном росте напряженности в Донбассе. По словам Соловьева, защитники региона могут выступить с ответными мерами после приказа Киева о захвате села Старомарьевка.