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Учредившие крымское представительство Никарагуа четверо россиян попали под санкции Украины

Политика
Учредившие крымское представительство Никарагуа четверо россиян попали под санкции Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о вводе ограничительных мер против четырех россиян. Речь идет о гражданах, открывших диппредставительство Никарагуа в Крыму.

Иностранное государство признало полуостров российским в 2014 году. Диппредставительство в регионе учредили в ноябре 2020 года. Оно стало первым зарубежным консульством в Крыму. СНБО постановил ввести санкции против россиян и граждан Никарагуа, открывших учреждение.

«Принято решение о применении санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство в Никарагуа в Крыму. Восемь человек. Четверо граждан Никарагуа и четверо — граждане РФ», — сказал секретарь украинского совета Алексей Данилов.

Ранее украинская Верховная рада наложила рестрикции на Манагуа за открытие почетного консульства в Крыму. Киев счел действия Никарагуа недружественными.

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