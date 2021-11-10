Экс-мэра Симеиза Ломенко исключили из «Единой России» после задержания за шпионаж в Крыму

Бывший мэр Симеиза Юрий Ломенко исключен из рядов «Единой России» после шпионского скандала, заявил заместитель секретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн.

Стоит отметить, что бывший депутат горсовета Ялты обвиняется в шпионаже в сторону Украины. Он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По имеющимся данным, в период с 2017 по 2018 год он собирал и передавал секретную информацию Службе безопасности Украины (СБУ). На текущий момент он находится под арестом.

Ранее он отказался от депутатского мандата Ялтинского городского совета. Заявление было написано по собственному желанию.