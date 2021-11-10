Хазин рассказал, как договоренности России и Запада вызвали панику у элит Украины

Нынешнее руководство Украины готовится к побегу из страны и поэтому договоренности, достигнутые Россией с Западом, вызывают у него панику.

Об этом, выступая на YouTube-канале «Радио Аврора», рассказал политолог и эксперт-экономист Михаил Хазин, по словам которого, режим, пришедший к власти на Украине после государственного переворота 2014 года, существует до сих пор только потому, что обслуживает западные политические и финансовые интересы.

При этом эксперт отметил, что ни для кого на Западе не является секретом коррумпированность и непродуктивность украинских властей. Но Киеву многое прощают за его непрекращающиеся нападки на Москву. И в этом контексте тот факт, что Россия все же смогла достигнуть с Западом ряда договоренностей, например, по «Северному потоку – 2», приводит украинские власти в состояние паники.

«Они понимают, что рано или поздно придется сбежать. Они знают точно, что их любят на Западе и будут их прикрывать, потому что они западные фронтмены в борьбе с Россией. Но тут они неожиданно обнаруживают, что силы, которые их защищали и подзуживали против России, начинают с ней договариваться. Им даже американцы говорят: выполняйте Минские соглашения. Они просто в ужасе», — подчеркивает Михаил Хазин.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Шансов на то, что украинское руководство сможет получить на Западе политическое убежище и сохранить за собой статус и привилегии, очень мало, считает политолог. Это может быть связано с тем, что украинские политики представляют опасность для западных элит. Наглядным примером и подтверждение этого стала ситуация с компроматом на украинского президента Джо Байдена, который появился в информационном пространстве во время избирательной кампании.

«Они (представители украинских властей) сразу начинают размышлять: что же делать? Где гарантии, что вернут уже вывезенные деньги? Да никакой нет гарантии! Они же не нужны больше. Кому нужны украинские депутаты? Да никому. Более того, они неприятны и опасны», – уверенно заявил эксперт.

Единственный шанс на спасение для украинской элиты в условиях заключенных между Россией и Западом договоренностей, заключается в войне с РФ, после проигрыша которой представители киевского режима смогут бежать на Запад и сформировать там формальное «правительство в изгнании» со всеми положенными в таких ситуациях привилегиями и поддержкой.

Но Россия не собирается воевать с Украиной, и никто из киевской элиты не хочет брать на себя ответственность за провокацию против Москвы.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Единственный их шанс в данной ситуации – организовать маленькую проигранную войну, чтобы всей шайкой сбежать и стать уважаемым правительством в изгнании», — заключил Хазин.

Напомним, ранее Михаил Хазин, комментируя сложившуюся на Украине критическую ситуацию, заявил, что в экономическом плане эта страна уже «не жилец».