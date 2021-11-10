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Читатели ИноСМИ вступились за Путина перед британскими журналистами на фоне миграционного кризиса

Политика
Читатели ИноСМИ вступились за Путина перед британскими журналистами на фоне миграционного кризиса

Статья авторов The Telegraph о «мигрантской низости» России в Белоруссии вызвала смех у читателей портала ИноСМИ. Российские интернет-пользователи высмеяли «визгливость» британских журналистов.

Читатели портала ИноСМИ отреагировали на публикацию в британской газете. Обозреватели Джеймс Крисп и Роланд Олифант обнародовали материал, в котором безосновательно приписывают президенту России Владимиру Путину усугубление миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза. В статье The Telegraph российский лидер выставлен зловещим и злорадным.

Интернет-пользователи вступились за Владимира Путина. Россияне не только поддержали главу государства, но и поставили на место британских журналистов.

«Сэры визжат и бьются в истерике», — написал читатель.

«Как же Путин их бесит, зачет!» — восхищается один из пользователей Сети.

«Развлечение, развивающее наблюдательность. Найдите хоть одно доказанное утверждение», — присоединился к обсуждению третий.

Другой иронично назвал статью «прелестью», и признался, что с удовольствием бы перечитывал ее много раз.

МИД России ранее ответил на обвинения Польши в «причастности» Москвы к миграционному кризису на границе с Белоруссией, передает телеканал «360». Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это переходящим рамки приличия.

#великобритания #путин #мигранты