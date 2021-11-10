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Власти Новгородской области продлили запрет на массовые мероприятия до декабря

Общество
Власти Новгородской области продлили запрет на массовые мероприятия до декабря

Правительство Новгородской области приняло решение о продлении действия запрета на проведение массовых мероприятий на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Андрей Никитин.

Запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать до 1 декабря, отметил губернатор. Кроме того, власти Новгородской области ослабили ряд ранее введенных ограничений. Так, с 15 ноября заведения общественного питания вновь смогут принимать посетителей. Для посещения кафе и ресторанов необходимо предъявить QR-код, свидетельствующий о прохождении процедуры вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Данная мера не касается точек общепита, расположенных в торговых центрах. Они смогут работать только на вынос.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Прохождение данной процедуры способствует снижению вероятности заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

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