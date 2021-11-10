Милонов против. В российскую политику впервые «ворвалась» женщина-трансгендер

В первые в истории России в политику пришла женщина-трансгендер. Названная при рождении Романом, а ныне Юлия Алешина возглавила региональное отделение партии «Гражданская инициатива» (ГИ) в Алтайском крае.

В беседе с «МК Барнаул» Юлия призналась, что осознала свой гендер еще в подростковом возрасте, но по настоянию матери не стала спешить со сменой пола. Сначала получила высшее образование и только потом начала продолжительный «переход». Сейчас новоиспеченному политику 31 год.

«Моя жизнь — это борьба с собой, государством, обществом. Такие вопросы были. Почему так себя ведешь? Почему манерный? Почему как баба? Да, я была белой вороной», — рассказала Алешина.

По ее словам, политикой она стала интересоваться примерно в то же время, когда задумалась о превращении в женщину — с 2004 года. А спустя восемь лет, в 2012-м, Алешина, еще будучи мужчиной, баллотировалась в депутаты Барнаульской гордумы, но победить не получилось.

Руководитель ГИ объяснила, что смелости шагнуть в политическую жизнь она набралась благодаря западным примерам.

«Наткнулась на статью о политиках-трансгендерах во всем мире. Там рассказывали о США и ЕС. Я узнала, что там уже есть политики, депутаты и даже мэры-трансгендеры. Подумала, если это возможно там, то почему это невозможно в России?» — отметила женщина.

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Амбиции Алешиной не ограничиваются только руководством реготделения ГИ. Она не исключила, что однажды может попробовать свои силы в Госдуме. Однако при условии, что избираться пойдет по тому округу, где будет баллотироваться депутат ГД Виталий Милонов.

Ранее член «Единой России» резко высказался о назначении Алешиной главой «Гражданской инициативы». По мнению Милонова, представителям ЛГБТ нет места в политике — он посоветовал либо выгнать трансгендера из политической организации «к чертям собачьим», либо распустить партию.

Депутат также допустил, что люди, мечтающие сменить пол, находятся под воздействием нечистой силы.

«Смена пола — мракобесие настоящее. Это когда какие-то черные духи в человеке приказывают ему осознать себя лицом другого пола. Осознавать можно себя кем угодно, хоть пылесосом. При этом коверкать государственные документы, выдавать мужчине паспорт, что он женщина, — это преступление», — возмутился Милонов.

Замена удостоверения личности трансгендеров, подчеркнул член «Единой России», — это «выдача поддельного документа». Поэтому он по традиции призвал запретить смену пола на законодательном уровне.