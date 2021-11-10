Первая жена актера Збруева Валентина Малявина скончалась на 81-м году жизни

Актриса театра и кино Валентина Малявина ушла из жизни в возрасте 80 лет. О кончине заслуженной артистки России сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Кинодива умерла 30 октября. Что стало причиной смерти, не уточняется. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Известно, что знаменитость жаловалась на проблемы со слухом и зрением. Последние годы жизни первая жена звезды «Большой перемены» Александра Збруева проожила в доме престарелых.

«Валентина Малявина — одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа прожила яркую, но полную драматических событий жизнь», — говорится в сообщении.

В октябре этого года не стало народного артиста России Александра Рогожкина. Ему было 72 года. Режиссера похоронили на Богословском кладбище.