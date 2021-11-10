Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

МИД Белоруссии признал нахождение Крыма под юрисдикцией России

Политика
МИД Белоруссии признал нахождение Крыма под юрисдикцией России

Нет никаких сомнений, что Крымский полуостров контролируется Россией, заявил глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, позиция Минска по Крыму не изменилась.

«Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на отсутствие приглашения от своего российского коллеги Владимира Путина посетить Крым. Вместе с тем глава республики попросил Путина поздравить от его имени население Крыма с Днем народного единства. В ответ на это российский президент посоветовал Лукашенко посетить мемориальный комплекс в Севастополе.

#россия #крым #белоруссия