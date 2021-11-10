Маркетолог Ольга Бобровская отметила важность новой платформы «ВКонтакте» для бизнеса

Новая платформа «ВКонтакте» под названием VK Customer Experience Hub очень важна для производителей, ритейлеров и бизнеса, заявила директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

Согласно данным Mediascop, «ВКонтакте» с аудиторией более 46 млн постоянных пользователей стабильно занимает первое место в России. Данная социальная сеть зачастую является основной площадкой для бизнеса, отметила эксперт.

«Во-первых, платформа позволит получать большой объем данных для конкретной компании, что очень важно для формирования маркетинговой стратегии и работы с разной целевой аудиторией. Бизнес сможет аккумулировать, актуализировать данные в самых разных секторах: количество покупателей (потребителей), объемы покупок, обращений, число претензий, средний чек», — объяснила маркетолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом бизнес, помимо собственной аналитики, будет иметь возможность еще и во «ВКонтакте» формировать аналитику для дальнейшей стратегии. Кроме того, большое значение в электронной коммерции приобретает персонализированное предложение. В этом плане платформа VK Customer Experience Hub позволит выделить главные особенности узких групп клиентов, заключила Бобровская.