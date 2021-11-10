Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Маркетолог Ольга Бобровская отметила важность новой платформы «ВКонтакте» для бизнеса

Общество
Маркетолог Ольга Бобровская отметила важность новой платформы «ВКонтакте» для бизнеса

Новая платформа «ВКонтакте» под названием VK Customer Experience Hub очень важна для производителей, ритейлеров и бизнеса, заявила директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

Согласно данным Mediascop, «ВКонтакте» с аудиторией более 46 млн постоянных пользователей стабильно занимает первое место в России. Данная социальная сеть зачастую является основной площадкой для бизнеса, отметила эксперт.

«Во-первых, платформа позволит получать большой объем данных для конкретной компании, что очень важно для формирования маркетинговой стратегии и работы с разной целевой аудиторией. Бизнес сможет аккумулировать, актуализировать данные в самых разных секторах: количество покупателей (потребителей), объемы покупок, обращений, число претензий, средний чек», — объяснила маркетолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом бизнес, помимо собственной аналитики, будет иметь возможность еще и во «ВКонтакте» формировать аналитику для дальнейшей стратегии. Кроме того, большое значение в электронной коммерции приобретает персонализированное предложение. В этом плане платформа VK Customer Experience Hub позволит выделить главные особенности узких групп клиентов, заключила Бобровская.

#бизнес #вконтакте #платформа #маркетинг