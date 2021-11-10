Мигранты на границе с Польшей сообщили о своем нежелании оставаться в стране

Пытающиеся пересечь границу Польши беженцы не считают страну конечным пристанищем. Об этом рассказали сами мигранты.

Ситуация на польско-белорусской границе напряжена. С мая выходцы из ближневосточных и африканских стран пытаются достичь Варшавы. Около тысячи человек вместе с вещами пришли к забору на границе. По словам беженцев, они не намерены оставаться в Польше. Слова нелегалов приводит РИА Новости.

«Ни один человек не собирается оставаться в Польше», — подчеркнул собеседник издания.

Половина мигрантов планирует добраться до Великобритании. По их заявлению, в лагере не хватает еды и воды, но недавно пришла поставка помощи от Красного креста.

Ранее Варшава объявила о задержании проникнувших на территорию Польши нелегалов. Мигранты предприняли несколько попыток незаконного пересечения границы, однако их всех поймали.