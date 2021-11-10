Леонков назвал главную цель создания Штатами военно-морского «кулака» у границ РФ

Использование собранных в Черном море американских кораблей и авиации против России с военной точки зрения равнозначно самоубийству.

Об этом газете «Взгляд» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, по словам которого, собранная для провокаций в Черном море американская группировка кораблей служит для демонстрации Украине, что США готовы и дальше ее поддерживать.

«Самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», — сообщил эксперт.

Кроме того, в Черном море находится ракетный эсминец Porter типа «Арли Берк», оснащенный наступательным вооружением – крылатыми ракетами «Томагавк» и системой ПРО «Иджис», а значит способный выполнять и оборонительные, и наступательные задачи.

«Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море. Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться», - добавил Леонков.

По его словам, американцы собирают военно-морской «кулак» у южных рубежей России для организации провокаций, а также для того, чтобы продемонстрировать Украине свою готовность оказать ей поддержку.

Global Look Press / Damon Grosvenor

Но с военной точки зрения, добавил военный эксперт, использование собранных в Черном море американских сил против России было бы самоубийством.

«Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, что нам не хватает в коллекции на дне Черного моря». – уверен Леонков.

Американцы, устраивая всего в сотне километров от границ РФ показательные полеты стратегических бомбардировщиков В-1, похоже забывают о размещенных в Крыму и Южном военном округе России истребителях Су-35, способных преодолевать гораздо большие расстояния.

«В случае чего «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», — предупреждает эксперт.

А ведь в распоряжении крымских систем противовоздушной обороны имеются зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Фото пресс-службы ЗВО /

И к тому же, как заявил в понедельник, 8 ноября, командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников, вскоре на боевое дежурство заступят расчеты «Витязей» - новейших зенитно-ракетных комплексов средней дальности.

«Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва внимательно наблюдает за действиями вошедших в Черное море американских боевых кораблей, и не допустит пересечения ими красных линий.