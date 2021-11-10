Глава ЗакСа Челябинской области Мякуш заявил о намерении покинуть свой пост

Глава Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш сложит свои полномочия на следующей рабочей неделе. Об этом сообщили местные информационные агентства.

По имеющимся данным, последнее заседание с участием Мякуша состоится во вторник, 16 ноября. Журналисты утверждают, что члены Законодательного собрания примут его отставку в этот день, а также выберут нового председателя. Ожидается, что пост Мякуша может занять бывший мэр Южноуральска Александр Лазарев.

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил Мякушу должность своего советника. Спикер Заксобрания согласился.