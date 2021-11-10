Аналитик Кедми высмеял спецслужбы Польши за миграционный кризис и «разоблачение» Путина

Западные и польские спецслужбы «проморгали» миграционный кризис и попытались переложить ответственность за собственные промахи на «агрессивную Россию». Такое мнение озвучил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Аналитик прокомментировал обострившуюся ситуацию на белорусско-польской границе. Несколько дней назад туда прибыли иностранцы из североафриканских и ближневосточных стран. Мигранты намеревались проникнуть на территорию Евросоюза, но пограничники пресекли их перемещение. Яков Кедми ответил на заявления о якобы причастности РФ и «разоблачении» президента Владимира Путина.

«Вероятно, это прокол польских и западных спецслужб», — цитирует политолога ИА SM News.

Аналитик с иронией добавил, что все беженцы, которые навалились в Европу, являются «провокацией Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко». Политолог сразу задался вопросом, есть ли доказательства этого «разоблачения». Кедми удивился, как западные спецслужбы не разглядели россиян Петрова и Боширова на границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее ответила на обвинения Польши в миграционном кризисе, передает телеканал «360». Дипломат назвала выпады Варшавы переходящими все рамки приличия.