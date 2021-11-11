Президент у нас один. Как закон о региональной власти расколол Госдуму нового созыва

Депутаты Госдумы VIII созыва приняли в первом чтении нашумевший законопроект о публичной власти. Среди прочего он предполагает обнуление губернаторских сроков, установление единого названия должности (глава субъекта РФ), расширение прав президента РФ для отставки региональных руководителей.

Изначально закон вызвал жаркие споры, однако в итоге его поддержали 317 народных избранников из 395 присутствующих на заседании. В полном составе за документ проголосовала только фракция ЛДПР. «Справедливая Россия — За правду» единодушно воздержалась от принятия решения. Коммунисты также дружно высказались против. Мнения единороссов и «Новых людей» разделились.

Несогласный Татарстан

Еще на стадии региональной рассылки законопроекта его раскритиковали в Татарстане. В республике выступают резко против лишения особенного статуса — ведь регион остается единственным в стране, где глава именуется президентом. Эта должность была учреждена в 1991 году и с тех пор оставалась неизменной.

tatarstan.ru / Официальный Татарстан

Во время голосования предложение поддержали лишь четверо из 15 депутатов, представляющих регион в Госдуме. Все они — представители правящей партии, которые в выборе между отстаиванием позиции республики и соблюдением партийной дисциплины предпочли второе. Это в интервью «БИЗНЕС Online» подтвердил один из поддержавших документ единороссов, председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Он заявил, что считает «политически неправильным» выступать против большинства.

Позиция «Единой России», как и кабмина, ранее одобрившего законопроект, заключается в том, что документ поможет выстроить региональную власть в стране по единому принципу. Этого требует одна из поправок к Конституции, принятая в 2020 году.

«Поскольку я член президиума фракции "Единая Россия", на меня распространяется особый порядок голосования. Если другие депутаты с согласия фракции могут занимать отличную от фракционной позицию, то я, как председатель комитета, обязан подчиняться фракционной дисциплине. Фракция приняла решение закон поддержать», – объяснил Морозов.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Депутат заверил, что ко второму чтению будут учтены поправки к документу, внесенные Госсоветом Татарстана. И пообещал отстаивать их.

На чьей стороне единственный нефракционный депутат

Позволить Татарстану в порядке исключения сохранить название высшего должностного лица призвала и единственный нефракционный депутат Госдумы, представляющий интересы Партии Роста, Оксана Дмитриева. Помимо этого она выделила еще четыре пункта, которые, по ее мнению, требуют доработки.

Так, Дмитриева раскритиковала появление муниципального фильтра при отборе кандидатов на должность губернатора, поскольку это практически исключает возможность свободного участия в выборах оппозиционных политиков. Депутат убеждена, что нужно сохранить и существующий сегодня запрет губернаторам занимать должность более двух сроков подряд.

Она также высказалась против сокращения времени, отведенного региональным законодателям на рассмотрение законопроектов перед чтением в Госдуме. Новые правила предусматривают 15 дней вместо нынешних 30.

«По опыту моей пятилетней работы в законодательном собрании Санкт-Петербурга, уложиться даже в сроки одного месяца для действительно демократического обсуждения и участия всех депутатов в процессе — и то мало. Это достаточно сложная процедура. Если сроки будут сокращены, это будет означать, что субъекты федерации либо вообще не будут давать своих заключений и высказывать мнение, либо это право будет узурпировано аппаратом, председателем законодательного собрания или отдельной комиссией», — считает Дмитриева.

пресс-служба ЗС СПб / assembly.spb.ru

Представитель Партии Роста увидела в законопроекте «легальный инструмент давления» на глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Одна из норм позволяет региональным депутатам вызывать для отчета муниципальных чиновников.

«Мы же в Госдуме на правительственный час губернаторов не можем вызвать, а приглашаем лишь чиновников федерального уровня, почему на местах планируется иначе — не понятно. Данная мера, если будет реализована, еще больше осложнит взаимодействие в тех регионах, где есть оппозиционные муниципалитеты и мэры», – пояснила позицию политик.

Что думают депутаты-новички

Законопроект наделяет излишним контролем федеральный центр, считает замруководителя фракции «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая голосовала против. Она обратила внимание на то, что назначения и отставки региональных министров будут курировать в Москве.

Пресс-служба партии «Новые Люди» /

«Авторы законопроекта предлагают ограничить право региональных парламентов решать, как будут функционировать системы исполнительных органов власти региона <...> и передадут это право федеральному правительству. Этот законопроект делает главу региона "рабом лампы", не давая ему взамен волшебной силы. Что получается? Ты отвечаешь за все, но не можешь даже сформировать свою команду», — подчеркнула депутат.

По ее словам, закон поменяет роли на местах: муниципалитетам передадут часть полномочий региональных властей, не повышая при этом финансирования. А контроль за социальной и инженерной инфраструктурой городов и сел отдадут субъектам. В результате решения по «бытовым» вопросам, которые требуют оперативности, будут приниматься гораздо дольше.

«Авторы законопроекта считают, что решения относительно жизни людей на местах должны принимать не мы все вместе, а несколько чиновников, сидящих в зданиях из стекла и бетона», — написала Авксентьева.

Впрочем, пятеро из 13 депутатов «Новых людей» в Думе законопроект поддержали. Среди тех, кто проголосовал «за» — Дмитрий Певцов, Сангаджи Тарбаев.

Поправки к законопроекту будут приниматься до 8 декабря, а после в Госдуме назначат дату второго чтения.