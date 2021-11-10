Харди и Татум снимутся в драме об эвакуации мирных жителей из Афганистана

Голливудские актеры Ченнинг Татум и Том Харди примут участие в военной драме об эвакуации вооруженных сил Соединенных Штатов из Афганистана.

В основу проекта лягут реальные события, произошедшие в августе 2021 года. Авторы ленты еще не придумали, как она будет называться, однако раскрыли, в чем будет заключаться сюжет. Зрителям покажут историю спецназовцев, которые планируют вернуться в Южную Азию для спасения семей и союзников от захватчиков.

Также пока неизвестно, какие именно роли исполнят Том Харди и Ченнинг Татум. Режиссером проекта выступит Джордж Нолфи, известный по картине «Меняющие реальность».

Напомним, 15 августа движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) захватила все районы Кабула. Об этом заявил представитель группировки Забихулла Муджахид. Из-за этого в Афганистане завершилось 20-летнее присутствие военных сил Соединенных Штатов.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации