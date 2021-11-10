Голикова заявила, что уровень смертности от коронавируса в России вызывает тревогу

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова прокомментировала рост смертности от коронавирусной инфекции в государстве.

Как отметила Голикова, статистика смертности от коронавируса в России вызывает тревогу. При этом высокие цифры по заболеваемости связаны с увеличением количества сделанных тестов. Об этом вице-премьер рассказала президенту Владимиру Путину во время совещания с правительством.

«Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составляет 48,4%», — отметила она.

Напомним, наиболее эффективным способом профилактики тяжелого течения коронавируса является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.