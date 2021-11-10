Блогер Шарий обвинил журналиста Цимбалюка в разжигании вражды между РФ и Украиной

Заявления журналиста Романа Цимбалюка о России разжигают ненависть и вражду. Такое мнение выразил украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

Автор YouTube-канала выпустил ролик, посвященный журналисту Цимбалюку. Шарий на видео разобрал заявления украинского корреспондента.

«Путин должен на себя пенять. Он разбудил украинского зверя, и пощады им не будет», — цитирует блогер журналиста.

Шарий задался вопросом, к кому обращается Цимбалюк — к приближенным президента РФ, к самому российскому лидеру во множественном числе или ко всем русским в их многонациональной красоте. Блогер напомнил, что журналист давно живет в Москве с семьей, и, возможно, получил гражданство России. Автор YouTube-канала недоумевает, почему Цимбалюка до сих пор не выслали из страны.

Блогер указал, что журналист обвиняет русских в вымышленных им же ситуациях. Речь идет о якобы мерах расправы над украинцами и призывах напасть на Украину. Люди не задумываясь верят Цимбалюку, сетует Шарий.

«Вражеский передатчик. Если в Киеве работают какие-то вражеские передатчики, их надо закрыть, а лучше посадить», — осадил журналиста блогер.

Шарий также отметил, что Цимбалюк не просто бесстрашный, а уверен, что ему ничего не будет за резкие слова в адрес Путина.

«Украинский институт будущего» ранее провел опрос об отношении граждан к происходящему в стране, сообщает телеканал «360». Большинство респондентов пришли к выводу, что события развиваются в неправильном направлении.