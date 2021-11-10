Политолог Елисеева призвала не ждать прорыва от возможной встречи Путина и Байдена

Вероятная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена вряд ли приведет к колоссальным изменениям в отношениях сторон. С таким мнением выступила политолог и публицист Наталия Елисеева.

Эксперт прокомментировала информацию о возможном саммите российского лидера с политиком из США. Недавно СМИ сообщили, что очная встреча может состояться в начале 2022 года. Елисеева отметила, что не нужно ждать прорывных результатов от такого события. Публицист дала комментарий телеканалу «360».

«Возможно, будут намечены какие-то позиции, по которым надо будет работать. Но говорить о прорыве, очередной перезагрузке — этого, конечно, не будет», — добавила она.

Ранее Белый дом не стал сообщать, состоится ли встреча Путина и Байдена до конца года. По словам заместителя пресс-секретаря резиденции американского лидера Карин Жан-Пьер, она пока не может анонсировать переговоры.