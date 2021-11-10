На рабочем месте главы УСП Барабанщикова в Петербурге прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинете главы «Управления социального питания» Алексея Барабанщикова и «Комбинате социального питания Красносельского района».

В обысках принимают участие полицейские и сотрудники ФСБ, пишет ФАН. Следователи забрали с собой всю необходимую для изучения технику и документы. По материалам о возможных нарушениях на торгах было возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба.

Поводом для обысков стали слова Барабанщикова о том, что Смольный не желает решать проблемы системы городского соцпитания. Чиновник отметил, что в 2021 году на детском питании будет сэкономлен миллиард рублей. В этом Барабанщиков обвинил действующую систему госзакупок. При проведении тендеров он посоветовал ориентироваться на критерии качества, а не дешевизну предложений. После провокационных заявлений ему было предложено уволиться по собственному желанию, но глава УСП от предложения отказался.