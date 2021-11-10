Захарова усомнилась в здравом смысле Польши на фоне претензий к РФ по вопросу мигрантов

Антироссийские выпады Варшавы и президента Польши Анджея Дуды по поводу миграционного кризиса переходят всякие границы. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала обвинения Варшавы о ситуации на белорусско-польской границе. Анджей Дуда ранее сообщил о «гибридной атаке» со стороны Белоруссии.

«Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла», — возмутилась Захарова в эфире «Соловьев Live».

Официальный представитель МИД РФ призналась, что удивлена подобным выпадам Варшавы.

Польша и Литва в последнее время докладывали о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией. Стороны обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белоруссия отвергает все обвинения.