Спикер Совфеда России Матвиенко не исключила принятия новых мер по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с пандемией коронавируса могут при необходимости принять на федеральном уровне, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Также она допустила ужесточение уже существующих мер из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. По словам Матвиенко, ограничения, которые принимаются в российских регионах, будут сохраняться в большей или меньшей степени. Согласно оценкам специалистов, нерабочие дни в начале ноября смогли снизить темпы заболеваемости.

«Надо соблюдать санэпидемтребования, продолжать вакцинацию», — подчеркнула спикер в рамках пленарного заседания палаты регионов.

Согласно последним данным, первым компонентом уже вакцинировались более 60 млн россиян. Курс полной вакцинации от COVID-19 прошли 57,2 млн человек. Сейчас гражданам доступны четыре отечественные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».