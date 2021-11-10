Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации с мигрантами на польской границе

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на польско-белорусской границе с врио канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

По имеющимся данным, стороны обменялись мнениями относительно обострения миграционного кризиса. Российский лидер предложил своей коллеге наладить контакт с Минском для скорейшего урегулирования ситуации.

«Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском», — говорится в сообщении.

Ранее ситуацию на польско-белорусской границе прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое положение вещей может обернуться развитием гуманитарного кризиса.