Около 60% россиян доверяют сотрудникам полиции своего региона

Большая часть жителей России с доверием относится к представителям правоохранительных органов. На это указывают результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно полученным аналитиками результатам, 57% россиян доверяют сотрудникам полиции своего региона. Еще 35% заявили, что не доверяют полицейским, 8% опрошенных затруднились с ответом. Больше всего россияне доверяют полиции на транспорте, сотрудникам дежурной части и участковым уполномоченным полиции. Как отметили представители центра, за последние 12 лет общий индекс оценки работы сотрудников правоохранительных органов вырос на 11 пунктов. В 2021 году он составил 52 пункта.

Опрос ВЦИОМ был приурочен ко Дню полиции, традиционно отмечающемуся в России 10 ноября. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет.