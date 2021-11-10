Медиагруппа «Патриот» и издание «Известия Мордовии» стали информационными партнерами

Новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот» стало региональное издание «Известия Мордовии». Об этом сообщил глава медиагруппы Николай Столярчук.

«Известия Мордовии» являются старейшей газетой. Сотрудники издания готовят материалы, посвященные политическим, культурным и экономическим событиям в регионе.

«Мы рады приветствовать наших новых партнеров. Договоренности о сотрудничестве с коллегами были достигнуты в рамках расширения партнерства с лучшими региональными средствами массовой информации», — подчеркнул Столярчук.

Генеральный директор, главный редактор «Известий Мордовии» Олег Каштанов, в свою очередь, назвал новое партнерство интересным и перспективным. Сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» информационно обогатит обе стороны, заключил Каштанов. В рамках партнерства издания будут обмениваться контентом и информировать читателей об актуальных событиях в стране.