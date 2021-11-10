Немцы вымирают — займут их дома. Депутат бундестага описал будущее утопающей в мигрантах ФРГ

Германия стоит на пороге социального взрыва из-за миграционного кризиса в Европе. Об этом «Политике Сегодня» рассказал член комитета по международной политике бундестага, депутат фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт. По его словам, Евросоюз уже не в состоянии принимать огромный поток мигрантов через Белоруссию и Польшу.

Накануне, 8 ноября, к границе Белоруссии с Польшей подошли около трех тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, большинство — граждане Ирака. «Туристы», как их называют в Минске, поскольку прилетают беглецы по туристическим визам, снесли несколько метров забора, но встретили на своем пути вооруженных польских солдат и были вынуждены отступить.

В итоге мигранты, в числе которых сотни женщин и детей, разбили на границе с Польшей палаточный лагерь и уже несколько дней живут в полевых условиях, ожидая возможности продолжить свой путь.

«Мы хотим попасть в Германию. Мы не хотим оставаться в Белоруссии или Польше», – заявили беженцы в интервью «Sputnik Беларусь».

И если первая ночь на пограничье прошла спокойно, то во вторую несколько десятков человек все-таки сумели прорвать границу, пробравшись через забор. Позже в Варшаве сообщили, что выловили и депортировали всех нелегалов.

Белорусские пограничники, в свою очередь, обнаружили в лесу нескольких мигрантов в крови, которые заявили, что их избили польские силовики. Всем пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь.

В центре миграционного скандала бывшая советская республика оказалась из-за общей границы сразу с тремя странами-членами ЕС: Польшей, Литвой и Латвией, которые открывают дорогу к Германии, где, по словам Гердта, для беженцев созданы все условия для «райской жизни».

«Мигранты идут в Германию не для того, чтобы работать и внести свой вклад в благосостояние этой страны. 99% идут с одной целью — там бесплатно дают деньги. Идут в сторону рая земного, где социальная помощь равна их годовой зарплате. Работать не надо, немцы вымирают — займем их дома и эту территорию, — рассуждает немецкий политик. — И теперь, если Германия по ряду причин: экономический кризис, пустые социальные кассы — не сможет выплачивать пособия, немцы (а это законопослушный народ) подтянут поясок и пойдут работать на вторую работу. Мигранты же пойдут добывать себе то, чего они не получили, и что им было якобы обещано».

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

В «Альтернативе для Германии» предлагают жесткие методы решения проблемы: за нелегальное проникновение в ФРГ мигранты должны приравниваться к преступникам, а затем депортироваться на родину. Белоруссию же ультраправые призывают приостановить выдачу виз гражданам ближневосточных стран.

Собеседник «ПС» убежден, что для милосердного радушия — не время. Последствия окажутся плачевными не только для Германии. В кризисную «воронку» затянет и другие страны.

«Виноваты мы все вместе, каждый в своем сегменте. Мы [Германия] — в том, что создаем привлекательные условия для того, чтобы они [беженцы] бросали свои насиженные места. И, конечно, восточные страны. Потому что каким образом попадают туда беженцы? Прилетают на самолетах с визой туристической. Это такой же дебильный подход, как и у Евросоюза, кто-то же эти визы выдает. Поэтому нам всем надо думать о том, что мы сидим в одной лодке. Европа не заканчивается на границе с Польшей, Россия — тоже часть Европы. И Белоруссия в том числе», — заявил Гердт.

Global Look Press / Alexander Welscher

Но пока в Европе предпочитают заниматься поиском виновных. Так, власти Польши обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в намеренной организации миграционного кризиса. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне публично заявил о сговоре Минска с Москвой. В Кремле его слова назвали «неприемлемыми» и посоветовали «продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям», помогая мигрантам.