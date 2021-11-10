Bild: Шольц намерен опираться на «принцип деревенской дискотеки» в отношениях с Россией

Возможный преемник исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель, социал-демократ Олаф Шольц не намерен выстраивать с Москвой «особые отношения». Об этом информирует немецкий таблоид Bild.

Журналисты отмечают, что Шольц однажды исключил сценарий хороших отношений Германии с Россией. Таблоид также пояснил позицию социал-демократа по внешней политике в целом. Шольц намерен придерживаться «принципа деревенской дискотеки».

«Танцуют с теми, кто в зале», — пояснил автор статьи.

Речь идет о переговорах, на которых стороны обмениваются «ясным текстом». Немецкий политолог Юрген Фальтер в интервью Bild назвал Шольца «крепким орешком» и задался вопросом, не связаны ли его руки в отношении Москвы партией.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ победила и сместила христианских демократов, которые доминировали в политике Германии с 2005 года.