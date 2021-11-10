Сенатор Клишас счел привлечением внимания нападки в Татарстане на закон о публичной власти

Резкие заявления в адрес законопроекта о публичной власти являются стремлением поднять рейтинги и привлечь к себе внимание, уверен один из авторов документа, член Совфеда Андрей Клишас.

Сенатор прокомментировал выпад одного из СМИ Татарстана — «БИЗНЕС Online». Издание опубликовало материал, где раскритиковало инициативу и назвала законопроект скандальным. Клишас в беседе с «Лентой.ру» счел заявление привлечением внимания.

«Как и кого будут называть СМИ, не имеет никакого значения, это попытка привлечь к себе внимание и поднять рейтинги. Система публичной власти обладает единством на всей территории РФ, это касается как построения системы органов публичной власти, так и полномочий и наименования главы субъекта Федерации», — констатировал член Совфеда.

Власти Татарстана не поддержали одно из положений документа, а именно — переименование должности президента в республике. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, позиция руководства субъекта является мнением, а не решением де-юре.