Лавров и глава МИД Белоруссии согласовали шаги по реализации программ Союзного государства

Москва согласовала с Минском конкретные шаги по эффективной реализации программ Союзного государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат встретился с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Министры иностранных дел обсудили «исторические решения», которые подписали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября. Речь идет о 28 союзных программах.

«Сегодня мы согласовали конкретные шаги, которые будут направлены на самую эффективную реализацию этих задач», — сказал Лавров.

С таким заявлением министр выступил на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 ноября провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.