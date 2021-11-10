«Достойный ответ на обвинения США»: политолог Мухин оценил задумку фильма-исповеди Пригожина «16-й»

Политолог и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал комедийный фильм бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». По словам эксперта, картина оказалась достойным ответом на абсурдные обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы 45-го американского президента.

Политолог заявил, что подвергнуть сатире и сарказму абсурдность — это естественный процесс. К тому же, по мнению Мухина, россияне обладают богатым опытом в данной сфере.

«Идея отличная. В ответ на абсурдные обвинения нужно именно создавать сатиру. У нас такая практика была очень распространена в советское время, и здесь мы большие виртуозы и мастера», — пояснил Мухин.

Директор Центра политической информации отметил, что подобное высмеивание является отличной альтернативой обращения на оппонента в суд. Вспоминая высказывание генерала Александра Лебедя о дураке и его уровне, Мухин провел очевидные параллели.

«Нельзя опускаться до уровня дурака, потому что на своем уровне он задавит вас опытом. Ни в коем случае нельзя опускаться до уровня США, которые 20 миллионов потратили просто ни на что — на расследование Мюллера, которое так ничего и не выяснило», — заявил политолог.

В завершении Мухин подчеркнул, что ответ на действия и абсурдные обвинения Вашингтона был вполне адекватным. С точки зрения политолога, снятый за небольшие деньги сатирический фильм — это оправданный шаг, чтобы «закрыть тему».

Ранее стало известно, что в киноленте предпринимателя Евгения Пригожина «16-й» прозвучал новый трек популярного исполнителя Сергея Шнурова. Свежая композиция солиста группы «Ленинград» набрала более 90 тыс. просмотров.