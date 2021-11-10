Песков ответил на вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможном введении обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции по всей России.

На необходимость введения обязательной вакцинации от COVID-19 ранее указал глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Например, в Петербурге уже введена такая мера для пожилых людей.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не предпринималось», — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

На сегодняшний день россиянам для вакцинации доступны четыре отечественных препарата. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентный «Спутник Лайт».