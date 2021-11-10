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Пригожин намерен судиться с изданием News.ru

Общество
/ Обновлено: 10 ноября 2021 13:08
Пригожин намерен судиться с изданием News.ru

Юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина подает в суд на издание News.ru из-за недостоверной публикации. Об этом информирует пресс-служба компании «Конкорд».

Издание News.ru попыталось избежать ответственности за недостоверную статью о предпринимателе и сослалось на техническую ошибку. Редакция пообещала провести внутреннее расследование, уточняет пресс-служба «Конкорда».

В то же время юристы не намерены отказываться от своих слов и планируют проверить недостоверную публикацию. Пресс-служба уверена, что виновных привлекут к ответственности и накажут в соответствии с законодательством РФ.

Пригожин намерен судиться с изданием News.ru
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Редакция News.ru ранее обратилась к Евгению Пригожину и задала ему несколько вопросов. Пресс-служба «Конкорда», в свою очередь, сообщила, что издание опубликовало статью о якобы создании бизнесменом «нового» медиахолдинга в Санкт-Петербурге, не дождавшись ответа предпринимателя. Поэтому публиковать ответы на заданные вопросы пресс-служба считает нецелесообразным.

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