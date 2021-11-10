Песков спрогнозировал гуманитарную катастрофу на границе Белоруссии и Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на перспективу возникновения гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе.

Ситуация с мигрантами в Европе остается напряженной. Недавно Польше пришлось силой пресечь попытку выходцев из государств Северной Африки и Ближнего Востока проникнуть в государство. По информации МИД страны, на границе может оставаться до четырех тысяч нелегалов. Песков предрек гуманитарную катастрофу и раскритиковал слова премьера Польши о якобы ответственности России за кризис.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Министерство национальной обороны Польши объявил о задержании всех незаконно проникших на территорию страны беженцев. Глава ведомства Мариуш Блащак назвал ночь со сдерживанием мигрантов неспокойной.