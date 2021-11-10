Захарова сочла укрывание команды Тихановской в ЕС причиной миграционного кризиса

Евросоюз принимал у себя соратников экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Это и стало одной из причин напряженной ситуации с мигрантами в Европе. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала ситуацию в эфире в эфире «Соловьев Live». Беженцы устремляются в Европу из-за оказанной помощи Тихановской и подобным ей, убеждена дипломат.

«Это системная политика ЕС — принимать всех, кто недоволен жизнью у себя в стране», — заключила официальный представитель МИД России.

Ранее белорусские правоохранители завели новое уголовное дело против Тихановской. Ее подозревают в самовольном присвоении звания или власти должностного лица.