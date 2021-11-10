Москвичку оштрафовали за нарисованную углем свастику на колонне ТЦ в Ялте

Сотрудники правоохранительных органов Крыма задержали жительницу Москвы и составили на женщину протокол об административном правонарушении. Оказалось, что 55-летняя туристка нарисовала углем на колонне ТЦ в Ялте символ фашизма — свастику.

Согласно имеющейся информации, москвичка просто прогуливалась по курортному городу, как вдруг решила оставить свой след в истории стрит-арта Крыма. Женщина откуда-то достала кусок угля и «пометила» одну из колонн ялтинского торгового центра «Фонтан» фашистской свастикой, сообщает Telegram-канал Mash.

После акта вандализма туристка скрылась с места преступления, а затем решила вернуться. В этот момент ее и поймали охранники ТЦ, после чего передали в руки полицейских. Теперь москвичке предстоит заплатить штраф за порчу внешнего облика городских зданий.