Фристайлист из Украины Абраменко заявил, что не намерен конфликтовать с российскими спортсменами

Украинский фристайлист Александр Абраменко высказался об отношении к российским спортсменам.

Олимпийский чемпион 2018 года в лыжной акробатике Александр Абраменко признался, что, несмотря на критику со стороны соотечественников, не станет отказываться от совместных фото с российскими фристайлистами. Об этом он рассказал в интервью изданию Tribuna.

«Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей — это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек. Если в Пекине снова попаду на один пьедестал с россиянином, сделаю ли то же самое, что и в Пхенчхане? Да», — подчеркнул 33-летний спортсмен.

Абраменко является единственным украинцем, выигрывавшим золото зимних Олимпийских игр в лыжной акробатике. Кроме того, фристайлист становился призером ЧМ-2019.