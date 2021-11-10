Кабинет раздора. Коммунист Матвеев обвинил единоросса в разгроме рабочего места

Новоиспеченный депутат Госдумы VIII созыва Михаил Матвеев (КПРФ) неожиданно всполошил российское медиапространство жалобой на условия работы в парламенте.

Коммунист опубликовал в своем Telegram-канале видео из рабочего кабинета, в котором нет никакой мебели, а на месте подоконника — раскуроченная стена.

«Ни фига нет, ничего не готово… Мне сказали, что предыдущий депутат-единоросс, который здесь сидел, сделал богатый ремонт, на стенах у него были какие-то панели. Он вырвал даже подоконник. Середина ноября, до сих пор Госдума не может обеспечить депутата рабочим местом», — возмутился Матвеев.

Со слов депутата, завершить ремонт кабинета в аппарате Думы обещали к 1 ноября. Позднее срок сместили на 8 ноября. Однако, по оценке Матвеева, сегодня рабочее место больше похоже на «выжженную землю».

В плачевном состоянии помещения коммунист поспешил обвинить его предыдущего хозяина — члена «Единой России», который якобы не смог смириться с проигрышем на сентябрьских выборах в Госдуму и так решил «отомстить».

«То ли жадный, то ли обиделся, что проиграл. Я в шоке, если честно. Что за скупердяй такой?» — задался вопросом депутат.

Имен Матвеев не назвал, однако известно, что его основным конкурентом на выборах по 162 Промышленному одномандатному избирательному округу Самарской области был полковник в отставке, единоросс Игорь Станкевич. С 2016 по 2021 годы он представлял интересы самарцев в Госдуме.

Когда после обработки более 99% протоколов стало понятно, что победил член КПРФ, Станкевич попытался оспорить итоги голосования. Он направил в самарский избирком три жалобы, но все они были отклонены.

ТАСС / Новодережкин Антон

Косвенные обвинения коммуниста в том, что он виноват в разгроме кабинета, Станкевич опровергает. В комментарии «Политике Сегодня» он рассказал, что у депутатов даже возможности нет оставлять рабочее место в разрухе.

«Я не знаю, какой кабинет ему дали, каждый раз у депутатов они разные, абсолютно ни с чем не связанные. Говорить, что я вырвал подоконник? Это смешно. Там принимают кабинеты. Существует целая группа, которая приходит каждый кабинет осматривать. Мы не можем рассчитаться до тех пор, пока не сдадимся, поэтому это какая-то глупость», — прокомментировал ситуацию единоросс.

Стенания Матвеева не одобрил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Опытный политик отчитал молодого соратника за то, что он концентрируется на незначительных вопросах, в то время как существует много проблем поважнее неблагоустроенного кабинета.

«Найдут кабинет, с людьми надо больше работать. Партия работала, всем помогала. Но есть же серьезные вещи. У нас выгорело 18 млн га. Так давайте все сделаем, чтобы леса не выгорали. За прошлый месяц у нас на пять покойников три новорожденных, страна вымирает ударными темпами. Давайте позаботимся о том, чтобы люди имели работу, а вы с этим кабинетом», — возмутился Зюганов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К бурному обсуждению осиротевшего кабинета и недовольного последователя Ленина присоединился депутат ГД Виталий Милонов.

«Мне стыдно за своих коллег. Одна на сосиски жалуется, другой на то, что у него панели со стен сняты. Да что ты за депутат, ты голодранец что ли?» — задал риторический вопрос единоросс.

Милонов предложил решить проблему привычным способом — запретом: комиссия по этике ГД должна запретить народным избранникам жаловаться вообще, потому что это удел «слабаков».

Ранее депутаты Госдумы VIII созыва, не успев начать работу, стали жаловаться на неудовлетворительные условия труда. Одних не устраивал размер оклада, других — скудное питание. «Политика Сегодня» выясняла, насколько тяжела доля парламентариев.