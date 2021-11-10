«Ведомости»: председатель Госдумы Володин пообещал уволить невакцинированных сотрудников

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин пригрозил непривитым сотрудникам расторжением рабочих контрактов. Об этом рассказали журналисты.

Недавно председатель нижней палаты парламента также раскритиковал депутатов за низкий уровень вакцинации. По словам Володина, сведения о получивших прививки членах Госдумы оказались недостоверными. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, теперь спикер может уволить тех сотрудников аппарата, кто не переболел коронавирусом или не вакцинировался.

«Володин сказал, что контракты не будут заключать с теми государственными гражданскими служащими, у которых нет медотвода, прививки от коронавируса, или с теми, кто переболел более полугода назад, но все равно не вакцинировался. А если контракты уже заключены, то их расторгнут», — отметил собеседник издания.

Ранее Володин подчеркивал, депутаты Государственной думы не станут переходить на дистанционный формат работы. Спикер 9 ноября сообщил, прививку не сделали 14% парламентариев.