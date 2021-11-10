Мурашко рассказал о работе Минздрава и ВОЗ по признанию «Спутника V»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как обстоят дела с признанием российского препарата против коронавируса «Спутник V».

По словам главы российского Минздрава, работа Всемирной организации здравоохранения по признанию «Спутника V» двигается в положительном ключе. Об этом он сообщил журналистам в среду.

«Процесс идет, работа с ВОЗ двигается в позитивную сторону», — отметил Мурашко

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о причинах непризнания «Спутника V» в Евросоюзе. По словам эксперта, чиновники в Европе не хотят замечать успехов вакцинации российским препаратом. При этом прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма, передает телеканал «360».