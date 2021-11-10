Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки временно заменили на темнокожую ЛГБТ-активистку

Темнокожая американка французского происхождения Карин Жан-Пьер стала первым представителем ЛГБТ-сообщества, проведшим брифинг для прессы в Белом доме, став «символом разнообразия» в администрации президента США, сообщает France 24.

Перестановки в американском правительственном аппарате связанны с заболеванием COVID-19 пресс-секретаря Байдена — Джен Псаки. Ее заместителю Жан-Пьер пришлось взять эту почетную обязанность на себя.

«Быть иммигрантом, частью ЛГБТК-сообщества, женщиной, чернокожей — все это моя история, все это помогает мне поверить в себя. Это то, что люди видели, когда я стояла за этим подиумом и говорила от имени президента», — рассказала в июне 2021 года заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Жан-Пьер является членом Демократической партии, ранее она возглавляла движение «Обама для Америки». Временный представитель Белого дома также относит себя к сообществу ЛГБТ и состоит в браке с 54-летней журналисткой издания CNN Сьюзан Мальво.

Ранее Байден заявлял, что около 14% сотрудников федеральных ведомств, назначенных им, называют себя представителями ЛГБТ. Среди них - министр транспорта Пит Буттиджич, помощник министра здравоохранения, открытая транс-женщина Рейчел Левин и секретарь Белого дома Карлос Элизондо.