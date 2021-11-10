Закон о проверке президентов Украины на адекватность не продержался в Раде и двух дней

Высокопоставленных чиновников и депутатов Украины предложили проверять у нарколога и психолога перед регистрацией на выборы, а также вступлением в должность. Соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную раду внесли сразу 15 нардепов.

Большинство из них представляют депутатское объединение «За будущее». Интересно, что в число авторов идеи вошла и скандально известный политик из правящей партии «Слуга народа» Галина Третьякова. В прошлом году она предлагала стерилизовать безработных украинцев, чтобы те не рожали детей «очень низкого качества». А в минувшем октябре острую на язык народную избранницу отстранили от пяти заседаний Рады из-за циничного высказывания о смерти коллеги Антона Полякова.

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Согласно документу, обязательную проверку на адекватность хотят обязать проходить депутатов Верховной рады, парламентариев районных и областных советов, глав администраций, всех членов кабмина, в том числе премьер-министра и (в особенности) президента страны.

«Такие требования вполне оправданны, поскольку функции и задачи, что выполняют руководители органов государственной власти и предприятий, характер их полномочий требуют исключительных деловых и моральных качеств соискателей, которые желают быть избраны или назначены на соответствующие должности. Это является вопросом национальной безопасности Украины», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Уже действующих политиков отправлять на проверку к специалистам не предусматривается. Этому факту в беседе с «Политикой Сегодня» огорчился российский публицист и телеведущий, ныне — член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Не без иронии известный интеллектуал признался, что удивлен наличию в Верховной раде «умных людей» с дельными мыслями.

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«Такой контроль, учитывая нравы украинского политикума, как там говорят, действительно жизненно необходим. Потому что очень многие деятели там, мягко говоря, производят впечатление "сидящих" на чем-то очень тяжелом. Но именно поэтому такой закон не будет принят. Желающих не попасться на горячем в Верховной раде найдется вполне достаточно, чтобы заблокировать любой проект подобной ориентации», – поделился мнением собеседник «ПС».

И действительно, спустя всего два дня после внесения законопроекта в Раду он был отозван его авторами. Передумали ли депутаты, или решили доработать документ — остается только гадать.